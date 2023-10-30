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الإثنين، 30-10-2023 03:44 م

عرض سحري لبايرن ميونخ خارج الملعب

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الوكيل الإخباري - بعد العرض السحري الذي قدمه خلال فوزه الكاسح 8/0 على ضيفه دارمشتات، أمس السبت في الدوري الألماني، سيكون بايرن ميونخ على موعد مع سحر آخر، الاثنين.

ويستعد جميع لاعبي بايرن لحضور أحد عروض السيرك، برفقة مجموعة من الأطفال المدعوين، حسبما أعلن النادي البافاري، اليوم الأحد.

وذكر بايرن أنه "وجه دعوات لأطفال من أسر حاضنة لهم، ومن مؤسسات اجتماعية أو لديها خبرة التعامل مع اللاجئين، لحضور عرض خاص لسيرك رونكالي في هذا اليوم".

وأكد أن جميع نجوم الفريق الأول، مثل هاري كين وجوشوا كيميتش وليروي ساني ومانويل نوير، سيحضرون العرض مع عائلاتهم، إلى جانب قادة النادي وعلى رأسهم الرئيس هربرت هاينر، والرئيس التنفيذي جان كريستيان دريسن، والرئيس الفخري أولي هونيس.

وأضاف النادي: "من المقرر أن يستمتع الفتيات والفتيان، مع نجوم الفريق، بساعات قليلة لا تُنسى في السيرك".

وتأتي هذه المناسبة قبل مباراة بايرن مع سابروكن، الناشط بدوري الدرجة الثالثة، في بطولة كأس ألمانيا، المقررة الأربعاء المقبل، وتعقبها مواجهته المرتقبة مع الغريم التقليدي بوروسيا دورتموند، بعدها بثلاثة أيام في البوندسليجا.

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