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السبت، 23-09-2023 04:03 م

عرض سعودي ضخم لكولر يثير قلق الأهلي

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الوكيل الإخباري - تسود حالة من القلق لدى مسؤولي الأهلي المصري، بعد وصول عرض كبير لمديره الفني السويسري، مارسيل كولر، من الشباب السعودي.

ويرى الأهلي أن رحيل كولر في التوقيت الحالي، سيضع الفريق في ورطة كبيرة، خصوصا بعد اختيار المدرب للصفقات الجديدة وانطلاق الموسم، حيث سيكون التغيير بمثابة هزة قوية للمارد الأحمر.

وتلقى كولر عرضا بقيمة 8 ملايين دولار من الشباب، مع تحمل الشرط الجزائي في عقده مع الأهلي، إلى جانب حصوله على باقي قيمة العقد الجديد، في حال إقالته من النادي السعودي.

وأخبر كولر وممثلوه إدارة الأهلي، بأنه يميل إلى رفض عرض الشباب، نظرا لرغبته في استكمال مشواره مع النادي المصري، لكنه حتى الآن لم يحسم قراره بشكل نهائي.

وكان وكيل كولر، دينو لامبرتي، قد ذكر في وقت سابق أن المدرب السويسري رفض عروضا مغرية، على رأسها عرض سعودي، قبل تجديد تعاقده مع الأهلي.

ويتبقى في عقد كولر مع حامل لقب دوري أبطال إفريقيا 3 مواسم، تشمل الموسم الحالي.

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