عرض سعودي على طاولة بنزيما

الوكيل الإخباري - يتردد الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، بشأن حسم وجهته في الموسم المقبل.



وينتهي عقد بنزيما مع الميرنجي في الموسم الحالي، مما يعني إمكانية توقيعه الآن مع أي نادٍ آخر.



ووفقا لشبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن استمرار بنزيما مع ريال مدريد ما يزال غامضا، ولا أحد من الميرنجي يدلي بتصريح واضح حول مستقبل اللاعب الفرنسي.



وكشفت أن "بنزيما يمتلك عرضا مغريا من السعودية لمدة موسمين، حيث سيحصل على راتب سنوي هناك يبلغ 60 مليون يورو خالية من الضرائب"، لكنها لم تحدد اسم النادي.



وقالت في الوقت نفسه إن بنزيما متخوف من أنباء احتمالية إقالة أنشيلوتي عقب كل خسارة، لأنه يعشق المدرب الإيطالي الذي منحه الكثير من الثقة.



ومنذ انتقال الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي، في الميركاتو الشتوي الماضي، ترددت أنباء عدة عن وجود مفاوضات مع كثير من النجوم العالميين للقدوم للمملكة.





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