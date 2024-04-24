عرض سعودي يطرق باب خوسيلو

الوكيل الإخباري - أكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن ريال مدريد أصبح مطالباً بسرعة اتخاذ قراره بشأن مستقبل أحد أهم لاعبي الفريق.



قالت الصحيفة إن "إعارة اللاعب خوسيلو من إسبانيول تنتهي بنهاية الموسم الحالي، مع إمكانية تفعيل الريال بند شراء عقده مقابل 1.5 مليون يورو".



وأوضحت "قدم المهاجم الإسباني مستويات جيدة مع ريال مدريد، حيث غاب عن 3 مباريات فقط مع الفريق طوال الموسم، وبعد تسعة أشهر، اكتسب خوسيلو احترام الجميع، بعدما خاض 42 مباراة وأحرز 13 هدفاً".



وأشارت إلى أن اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً مطلوب بشدة من أحد أندية الدوري السعودي، ما يجعل "الملكي" في عجلة من أمره لحسم موقف اللاعب من البقاء في سانتياغو برنابيو في الموسم المقبل.



ولفتت إلى أن عقد خوسيلو مع إسبانيول ينتهي في يونيو (حزيران) 2025، ما يجعل فكرة رحيله من النادي مطروحة بقوة، سواء باستمراره مع "الميرنغي" أو انتقاله إلى الدوري السعودي.

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