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الخميس، 02-02-2023 04:02 م

عرض سعودي يهدد استمرار بوسكيتس مع برشلونة

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الوكيل الإخباري - يسعى نادي برشلونة الإسباني لتجديد عقد نجم وسط الفريق وقائده، سيرجيو بوسكيتس، الذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وأكدت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن إدارة البارسا وتشافي هيرنانديز استقرا على تجديد عقد بوسكيتس لموسم إضافي، لأكثر من سبب.

وأشارت إلى أن مسؤولي برشلونة بدأوا بالفعل التواصل مع المقربين من بوسكيتس، لجس نبض اللاعب بشأن البقاء لموسم إضافي.

وأضافت أن تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق، سيتدخل أيضا في المفاوضات لإقناع بوسكيتس بتجديد عقده حتى صيف 2024، وإغرائه بلعب دور أساسي في المشروع الجديد للبارسا.

ولفتت الصحيفة إلى أن برشلونة سيعرض على بوسكيتس التجديد براتب أقل، لأن الإمكانيات المالية للنادي في الوقت الحالي، لا تسمح بغير ذلك.

وأشارت (سبورت) أيضا إلى أن مهمة برشلونة لن تكون سهلة في ظل امتلاك سيرجيو بوسكيتس لعرض من الدوري الأمريكي، إضافة إلى راتب مغر للغاية من أحد أندية الدوري السعودي.

وختمت الصحيفة تقريرها "في حال قرر بوسكيتس الرحيل في نهاية عقده، سيضطر برشلونة للبحث عن لاعب وسط بارز في الصيف المقبل".

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