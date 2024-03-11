الإثنين 11-03-2024
الوكيل الاخباري
 

لأول مرة منذ 1967.. الاحتلال يضع أسلاكا شائكة على السور المحاذي للمسجد الأقصى

غارات إسرائيلية عنيفة على حي الرمال وسط مدينة غزة

أربعيني يقتل زوجته طعناً في عمّان

الحوثيون: عدوان أميركي بريطاني يستهدف منطقة رأس عيسى بالحديدة

للحد من العطش.. ما هي الوجبة الأمثل لأول سحور رمضاني ؟

الخصاونة يرد على مداخلات النواب بشأن اتفاقية المطار

دينار و 10 قروش سعر كيلو القطايف الكبير ودينار و 40 قرش للعصافيري

إدارة الخدمات في وزارة الصحة: تأخر صرف رواتب شباط لموظفي مستشفى حمزة كان خارجا عن إرادتنا

إحباط محاولة تهريب 237 ألف حبة كبتاجون في معبر جابر الحدودي

جرحى بتحطم مروحية إسرائيلية بقاعدة في بئر السبع

الإثنين، 11-03-2024 03:07 م

عرض صادم لبوغبا من أجل استكمال مسيرته

3202411101415687727069


الوكيل الإخباري - تلقى الفرنسي بول بوغبا نجم يوفنتوس الإيطالي عرضا صادما بعد تعرضه للإيقاف لمدة 4 سنوات بسبب تعاطي المنشطات.

وقضت محكمة مكافحة المنشطات الإيطالية، الشهر الماضي، بإيقاف بوغبا 4 سنوات، بعد ثبوت وجود معدلات عالية من هرمون "التستوستيرون" في عينته.

جاء ذلك، نتيجة التحليل الذي خضع له النجم الفرنسي عقب مباراة فاز فيها يوفنتوس 3-0 على أودينيزي، في افتتاح الدوري الإيطالي يوم 20 أغسطس الماضي، وقرر اللاعب الاستئناف على العقوبة.

وبحسب شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، فإن بوغبا تلقى عرضا من أحد الأندية الروسية المغمورة، ويدعى "بروك بويز" في الدوري الإعلامي الروسي لكرة القدم.

وأوضحت أن هذه المسابقة لا تتبع الاتحاد الروسي أو الفيفا، وبالتالي فإن العقوبة المفروضة على اللاعب لن يكون لها أي تأثير، حال انضمامه.

ويجمع الدوري الإعلامي فرقا مكونة من أصحاب النفوذ والمشاهير ويحقق نجاحا كبيرا في روسيا، مع جذب ملايين المشجعين.

وأوضحت "توتو سبورت" أن النادي أرسل خطابا إلى بوغبا ووكيلته رافاييلا بيمنتا، ليعرض ضمه براتب قدره 1500 دولار شهريا وبعض المزايا، منها إقامة "فاخرة" في أودينتسوفو، غير مشتركة مع لاعبين آخرين.

ومع ذلك، رفض بوغبا العرض الروسي، حيث يحتاج إلى بعض الوقت لاستيعاب أنه لن يتمكن من ممارسة كرة القدم حتى عام 2027.

ويرتبط بوغبا البالغ 30 عاما، بعقد مع يوفنتوس حتى 30 يونيو 2026، وهناك اتجاه داخل النادي الإيطالي لفسخ التعاقد بعد عقوبة الإيقاف.

اضافة اعلان

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
32024111085627978159

صفقة مدريدية مجانية خارج أجندة برشلونة

320241194536405507020

إنريكي يؤكد رحيل مبابي عن باريس سان جيرمان

32024119317334490707 (1)

ميلان يواصل صحوته وينتزع المركز الثاني

320241192034531434592

نار مبابي تحرق شقيقه في باريس

32024119842915845139

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

32024118411723681629

المغرب يربح معركة نجم ريال مدريد