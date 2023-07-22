السبت 22-07-2023
الوكيل الاخباري

الأردن يستنكر حرق نسخة من المصحف الشريف في الدنمارك

مكافحة المخدرات تنفّذ مداهمات لتجّار المخدرات ومروجيها - صور

عقل يتوقع ارتفاع أسعار المحروقات من 1 - 2.3 قرش الشهر القادم

معسكر حول مشاركة الشباب بالحياة السياسية في جرش

الصيدلاني فارس سعد الدين صبرة مبارك التخرج

خبراء: علامات التغير المناخي تظهر بوضوح في الأردن

اتفاقية بين وزارة الشباب وشركة الدائرة الخضراء للبرمجيات

جامعة اليرموك تعلن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس

الامن العام : وفاتان إثر تدهور مركبة في وادي

حزن على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب أنس بحادث مؤسف

السبت، 22-07-2023 01:07 م

عرض ضخم لأنشيلوتي من الدوري السعودي

7202322105841648520318


الوكيل الإخباري - تلقى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، عرضًا ضخمًا للعمل في دوري روشن السعودي للمحترفين.

وينتهي عقد كارلو أنشيلوتي مع ريال مدريد في صيف عام 2024.

ووفقا لصحيفة "آس"، فقد تلقى أنشيلوتي، مكالمة مؤخرًا من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، من أجل إقناعه بالعمل في دوري روشن.

وأشارت إلى أن أحد ممثلي الصندوق، قدم عرضا ضخما للمدرب الإيطالي لتدريب فريق سعودي، لكن أنشيلوتي رد على المكالمة بحسن خلقه المعتاد، رافضا العرض تمامًا.

وكشفت الصحيفة أن وضوح الرد الخاص بأنشيلوتي، لم يترك المجال أمام المسئول السعودي لتقديم عرض جديد.

وأوضحت أن أنشيلوتي أثبت أنه يحقق حلمه الآن بقيادة ريال مدريد، وأن الأموال لن تكون سببًا في تغيير مصيره.

اضافة اعلان

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
720232212213865198372

حقيقة اقتراب ماني من الدوري السعودي

image

ذهبيتان وفضية وبرونزيتان للأردن في بطولة آسيا للكراتيه

7202322121024762780573 (1)

مهاجم ميلان الجديد يخضع للكشف الطبي

7202322114543924327899

برشلونة يظهر لأول مرة بعد اختيار مجموعة القادة

1690020674592

اختتام منافسات الجولة الثالثة من بطولة الأردن للقفز عن الحواجز

720232211403456670710

3 ملايين تفصل بونو عن باريس

أخبار متعلقة
7202312113454400586374

متهم أمام القضاء الإسباني.. ماذا فعل مدرب ريال مدريد؟

620232510058571290779

لا يمكن رفضها.. العروض السعودية تقلق ريال مدريد

620232591911230620245

محمد صلاح يخوض تدريبات شاقة (فيديو)

62023259924419725378 (1)

مانشستر يونايتد يختار خليفة رونالدو لارتداء القميص رقم (7)

620232593812956935884

القحطاني يهاجم منتقدي استقطاب السعودية لنجوم كرة القدم

6202324141316885729638

الأردني غطاشة إلى الشرقي البحريني