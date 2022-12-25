عرض عربي ضخم لشراء "بشت" ميسي!

الوكيل الإخباري - تواصلت حالة الشغف باللقطة التاريخية للأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي حين ألبسه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، البشت العربي، خلال صعود قائد التانجو لمنصة التتويج بكأس العالم 2022.



وعرض محام عماني مليون دولار لشراء البشت الذي ارتداه ميسي على منصة التتويج.



وغرد المحامي العماني أحمد البرواني، عضو مجلس الشورى السابق عبر شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي قائلا: "من سلطنة عمان أهنئكم بالفوز بكأس العالم 2022 في قطر".



وأشار إلى أن البشت كان "رمزا للفروسية والحكمة"، مضيفا: "ميسي، أعرض عليك مليون دولار لتعطيني هذا البشت".



ووجهت انتقادات خاصة في الغرب بأن الصورة المتداولة لاحتفالات الأرجنتينيين بعد الفوز على فرنسا في نهائي كأس العالم لم تخص فقط البطل الجديد للمونديال لكن أيضا الدولة المنظمة.



وفي العالم العربي تفاعل مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي بحالة من الدهشة مع هذه الانتقادات.



وقال البرواني لصحيفة "ذا ناشيونال" اليوم الأحد: "كنت في الاستاد أشاهد تلك اللحظة على الهواء مباشرة عندما أعطى أمير قطر ميسي البشت. هذه اللحظة أخبرت العالم أننا هنا، وهذه هي ثقافتنا، أرجو أن تعرفوا ذلك جيدا".



وأضاف البرواني: "(البشت) رمز لأشياء كثيرة منها الحكمة والشجاعة والنزاهة والكرم والأصالة والأهم من ذلك أنه يخبرنا عن أنفسنا".



وختم البرواني قوله: "سيتم عرضه (البشت) للاحتفال بلحظة الفخر تلك، ولمساعدتنا على إحيائها مرة أخرى، ولتذكيرنا أيضا بأنه يمكننا فعل أي شيء".

اضافة اعلان

ملاعب