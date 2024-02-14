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الأربعاء، 14-02-2024 03:56 م

عرض مذهل يحرم برشلونة من جوهرة ريال مدريد

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الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن مفاجأة كبرى كادت أن تنقل نجم ريال مدريد لصفوف برشلونة، في بداية مسيرته الكروية.

ويشهد هذا الموسم على تألق لافت للنجم الإسباني إبراهيم دياز، لاعب ريال مدريد، والذي سجل العديد من الأهداف الحاسمة للميرينجي في الفترة الأخيرة، كان آخرها في شباك لايبزيج.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن دياز كان قريبًا جدًا من برشلونة في بداية مسيرته.

وأكدت الصحيفة، أن برشلونة كان قد حصل بالفعل على موافقة والد إبراهيم، وكان اللاعب سعيدًا بقدرته على التوقيع للبارسا.

وأضافت الصحيفة، أن دياز وقتها كان يلعب في نادي مالاجا، وأراد برشلونة التوقيع معه منذ أن كان صغيرًا، قبل أن تأتي لحظة الحسم عندما كان يبلغ من العمر 12 عامًا فقط، ووقع معه البارسا بالاتفاق مع والده.

وفي هذه المرحلة من العمر، كان يتعين على اللاعبين إجراء تغيير في مكان إقامتهم، وقد وافق برشلونة على كل شيء، ولكن بعد ذلك تدخل عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مالاجا.

وعندما اكتشف رئيس النادي أن البارسا يمكنه الحصول على اللاعب، قدم عرضًا مذهلًا لوالده، ليضطر الأخير إلى إخبار برشلونة بأنه لا يستطيع رفض عرض مالاجا.

ولم يتمكن برشلونة من توقيع عقد احترافي مع إبراهيم، لأنه لم يكن يبلغ من العمر 16 عامًا، ولم يتمكن من تنفيذ الاتفاق الذي أبرمه مع والده.

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