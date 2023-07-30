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الأحد، 30-07-2023 03:09 م

عرض مغر لنجم ريال مدريد من الدوري السعودي

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الوكيل الإخباري - حصل أحد اللاعبين البارزين في صفوف ريال مدريد على عرض مغر من الدوري السعودي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكان الفرنسي كريم بنزيما، القائد السابق لريال مدريد، قد وافق على ترك الميرنجي والانتقال إلى صفوف اتحاد جدة هذا الصيف.

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، حصل ديفيد ألابا مدافع ريال مدريد، على عرض مغر للانتقال إلى أحد الأندية السعودية.

وأشارت إلى أن العرض السعودي يتضمن حصول ألابا على 40 مليون يورو سنويا، بينما راتب اللاعب مع ريال مدريد يبلغ 9 ملايين يورو فقط.

وقال ألابا للإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، إنه لن يوافق على العرض السعودي، الذي تمتد صلاحيته حتى 31 تموز/يوليو الحالي.

ولا يفكر ديفيد ألابا صاحب ال31 عاما حاليا سوى في الاستمرار مع ريال مدريد خلال الموسم المقبل.

وكان ألابا انتقل إلى ريال مدريد في صيف 2021، عبر صفقة مجانية، عقب انتهاء عقده مع بايرن ميونخ.

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