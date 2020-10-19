الإثنين 19-10-2020
الوكيل الاخباري

السويلميين .. غادر الأردن ليتلقى التعليم فعاد إليه مكفنا

تعديل برنامج توزيع المياه في عمان

منصة زين للإبداع.. 6 أعوام في خدمة الشباب وريادة الأعمال

الصحة للوكيل : حاولنا تأمين مليون مطعوم ثلاثي دون جدوى

روسيا تسجل ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا

اجراء جديد للتعامل مع المشتبه في اصابتهم بكورونا

اعلان من وزارة التربية لطلبة المدارس

الصفدي يلتقي وزير الخارجية الكويتي

تطور جديد في أزمة مرتضى منصور واللجنة الأولمبية المصرية

الصين : 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا




الإثنين، 19-10-2020 11:53 ص

عز الدين بهادر يحطم الرقم القياسي كأكبر لاعب كرة في التاريخ

KjJHLOt


الوكيل الإخباري _  أقرّت موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بشكل رسمي، بالرقم القياسي الذي حققه المصري عز الدين بهادر، كأكبر لاعب كرة قدم في التاريخ.

وأصبح بهادر أكبر لاعب كرة، بمحاولته في 7 مارس الماضي، بعمر الـ 74 عاما و125 يوما .

جدير بالذكر أن بهادر يلعب لفريق 6 أكتوبر بالدرجة الثالثة، وشارك خلال الموسم الحالي في مباراة كاملة مع 6 أكتوبر أمام نادي جينيس، وسجل هدفا فيها قبل توقف النشاط بسبب جائحة كورونا.

المصدر : ملاعب

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
102020210549134235324

مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

E71E064C38314

الهلال يعلن عن صفقتة العالمية

x9qVdMrxggHktCoPVbMG3PLDDaVMvdxV5ELhyrpr

رابطة الدوري الإسباني تؤجل مباراة بسبب كورونا

745

تطور جديد في أزمة مرتضى منصور واللجنة الأولمبية المصرية

10202018121855474099130

تعرف على الوجهة الجديدة للمدرب السابق للنشامى

1020201813253999112947

11 هدف في مباراة واحدة.. ليست المرة الأولى !