عز الدين بهادر يحطم الرقم القياسي كأكبر لاعب كرة في التاريخ

الوكيل الإخباري _ أقرّت موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بشكل رسمي، بالرقم القياسي الذي حققه المصري عز الدين بهادر، كأكبر لاعب كرة قدم في التاريخ.



وأصبح بهادر أكبر لاعب كرة، بمحاولته في 7 مارس الماضي، بعمر الـ 74 عاما و125 يوما .



جدير بالذكر أن بهادر يلعب لفريق 6 أكتوبر بالدرجة الثالثة، وشارك خلال الموسم الحالي في مباراة كاملة مع 6 أكتوبر أمام نادي جينيس، وسجل هدفا فيها قبل توقف النشاط بسبب جائحة كورونا.



المصدر : ملاعب

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