عشية مواجهة فلسطين في كأس العرب.. مصدر يؤكد: سنتعامل مع نقص اللاعبين ولا داعي للقلق

الوكيل - ملاعب - أنس عشا



ساد الشارع الرياضي الأردني حالة من القلق بعد تزايد عدد الإصابات والغيابات، عن المنتخب الوطني لكرة القدم في مباراة شقيقه الفلسطيني، في ختام مشوارهما بدور المجموعات لكأس العرب " قطر 2021"، وأخرها اللاعب مهند خير الله والذي سيحتجب عن بقية البطولة إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد " كوفيد -19" .

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وفي معلومات مؤكدة لموقع ملاعب - الذراع الرياضي لمجموعة الوكيل للإعلام- ، فإن الجهاز الفني لمنتخب النشامى يمتلك اللاعبين الكافيين للتواجد في كشف مباراة المنتخب الفلسطيني ولن يكون هناك أي نقص ، رغم تأكد غياب إحسان حداد، محمد الدميري، مهند خير الله وبهاء فيصل .



وأكد مصدر مطلع لملاعب أنه في حال تزايد عدد إصابات النشامى بفيروس كورونا ؛ بعد ظهور نتائج فحوص كورونا اليوم فإنه سيتم تسجيل اللاعبين المصابين "إصابات عضلية " بالكشف الخاص بالمباراة، لضمان تواجد العدد اللازم من اللاعبين .

ويلتقي المنتخبان الأردني والفلسطيني لحساب الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة كأس العرب " قطر 2021" ، والتي ستقام عند الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء، على استاد 974 في منطقة راس أبو عبود.