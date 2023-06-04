عقبة تعطل تعاقد ريال مدريد مع هاري كين

الوكيل الإخباري - يواجه نادي ريال مدريد بعض الصعوبات خلال سعيه للتعاقد مع مهاجم جديد في الميركاتو الصيفي.



وكان الميرنجي أعلن اليوم الأحد في بيان رسمي عن رحيل كريم بنزيما هذا الشهر بعد مسيرة مميزة بقميص ريال مدريد.



ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن ريال مدريد حدد الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، كهدف رئيسي لخلافة بنزيما في الموسم المقبل.



وأشارت إلى أن خيار التعاقد مع هاري كين يحظى بدعم الإدارة واللاعبين في غرفة الملابس، بالإضافة إلى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الميرنجي.



وأوضحت أن ريال مدريد يرفض إنفاق ما يزيد على 80 مليون يورو في صفقة المهاجم الجديد، بينما يطلب توتنهام 120 مليونا للسماح برحيل هاري كين.



ويضع ريال مدريد قيودا على الميزانية المخصصة للمهاجم الجديد، بسبب الاتفاق على صفقة جود بيلينجهام لاعب وسط بوروسيا دورتموند، التي ستتخطى 100 مليون يورو.

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