عقب ضجة الكلاسيكو.. الليجا تقرر إنهاء كابوس التسلل

الوكيل الإخباري - حالة من الجدل صاحبت إلغاء هدف ماركو أسينسيو، نجم ريال مدريد، خلال مواجهة برشلونة في الكلاسيكو الأخير بالدوري الإسباني، الذي حسمه الفريق الكتالوني (2-1).



وشكك كارلو أنشيلوتي، مدرب الميرنجي، في قرار تقنية الفيديو إلغاء الهدف بداعي وجود تسلل على أسينسيو، بينما أعرب تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، عن استغرابه من "تشكيك الريال".



ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن رابطة الليجا ستطبق تقنية التسلل شبه الآلي، بدءًا من الموسم الجديد 2023-2024، في محاولة لإنهاء "كابوس حالات التسلل الجدلية".



وسبق أن ناشدت اللجنة الفنية للحكام في إسبانيا، رابطة الدوري الإسباني، بتطبيق تقنية التسلل شبه الآلي، بعد إخفاق تقنية الفيديو (فار) في إلغاء هدف جاء من تسلل خلال مباراة قادش مع إلتشي، في يناير/كانون الثاني الماضي.



وكان من المفترض أن يتم إلغاء الهدف، لكن تقنية الفار لم تكشف عن حالة التسلل للحكم كارلوس دل كيرو جراندي.



واعترفت اللجنة الفنية للحكام بالخطأ، قبل أن تناشد رابطة الدوري الإسباني بالتدخل لعدم تكرار مثل هذا الأمر.

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