الثلاثاء 21-03-2023
الوكيل الاخباري

الملك يرعى احتفال الجيش العربي بالذكرى الـ 55 لمعركة الكرامة - صور

الخرابشة: هدر الطاقة بالمملكة يعتبر أعلى من المتوسط العالمي

انطلاق القمة الروسية الصينية في الكرملين

روسيا تستدعي القائم بأعمال السفارة الكندية

بيان من وزارة الخارجية السعودية بشأن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي

أمانة عمّان: إطلاق مدفع رمضان من ساحة النخيل طيلة شهر رمضان

وسط أزمة البنوك.. الفيدرالي يواجه معضلة رفع معدلات الفائدة

إعلان صادر عن وحدة الشؤون المالية في جامعة مؤتة

مدير الأمن العام يوعز بتنفيذ خطة شاملة خلال رمضان

السوق القطري يستقبل كميات كبيرة من الخضراوات الأردنية استعداداً لرمضان

الثلاثاء، 21-03-2023 02:31 م

عقب ضجة الكلاسيكو.. الليجا تقرر إنهاء كابوس التسلل

3202321112721282270041 (1)


الوكيل الإخباري - حالة من الجدل صاحبت إلغاء هدف ماركو أسينسيو، نجم ريال مدريد، خلال مواجهة برشلونة في الكلاسيكو الأخير بالدوري الإسباني، الذي حسمه الفريق الكتالوني (2-1).

وشكك كارلو أنشيلوتي، مدرب الميرنجي، في قرار تقنية الفيديو إلغاء الهدف بداعي وجود تسلل على أسينسيو، بينما أعرب تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، عن استغرابه من "تشكيك الريال".

ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن رابطة الليجا ستطبق تقنية التسلل شبه الآلي، بدءًا من الموسم الجديد 2023-2024، في محاولة لإنهاء "كابوس حالات التسلل الجدلية".

وسبق أن ناشدت اللجنة الفنية للحكام في إسبانيا، رابطة الدوري الإسباني، بتطبيق تقنية التسلل شبه الآلي، بعد إخفاق تقنية الفيديو (فار) في إلغاء هدف جاء من تسلل خلال مباراة قادش مع إلتشي، في يناير/كانون الثاني الماضي.

وكان من المفترض أن يتم إلغاء الهدف، لكن تقنية الفار لم تكشف عن حالة التسلل للحكم كارلوس دل كيرو جراندي.

واعترفت اللجنة الفنية للحكام بالخطأ، قبل أن تناشد رابطة الدوري الإسباني بالتدخل لعدم تكرار مثل هذا الأمر.

اضافة اعلان

 

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
320232115214574783538

الكشف عن موعد إقالة كونتي

320232114457878963656

قرار من البريميرليج بشأن صيام رمضان

320232114953249721293

مشهد غريب.. مدرب يعتدي على لاعب في الدوري الأرجنتيني

320232185743259968219 (1)

لأول مرة في التاريخ.. تسريب القميص الجديد لريال مدريد بشعار جديد

32023219844928046801

بعد هدف يوفنتوس المثير للجدل.. اتجاه لقرار غير مسبوق (فيديو)

32023219285415918503

الركراكي يفاجئ زياش في معسكر الأسود

أخبار متعلقة
320231613509849778468

الكشف عن هوية حكم الكلاسيكو

3202312125720950205310

برشلونة ينتظر هدية من رفاق صلاح قبل الكلاسيكو

320234115722449840676

بنزيما يورط فينيسيوس.. عرض عربي وراء الأزمة

32023216340691477890 (1)

قرار جديد من ادارة ريال مدريد قبل مواجهة برشلونة

32023114034739023748

بعد سخريته من تتويج ميسي بجائزة الأفضل.. بنزيما يرد بالأرقام - صورة

320231104241867954901

تشافي يحتمي في سلاح استثنائي بالكلاسيكو