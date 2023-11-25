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السبت، 25-11-2023 12:34 م

عقد بالملايين بإنتظار بيلينغهام

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الوكيل الإخباري -  ذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن النجم جود بيلينغهام بدأ في جني ثمار تألقه ومردوده الرائع مع ريال مدريد في أشهره الأولى مع الفريق بالموسم الحالي.

وأوضحت الصحيفة أن "الملكي" عندما تعاقد مع الدولي الإنجليزي، وضعه في قائمة الصف الأول من رواتب الفريق إلى جانب فينيسيوس جونيور وديفيد ألابا، بحصول كل لاعب على 20 مليون يورو كمبلغ صافي سنوياً.

وأضافت: "اللاعب الشاب وقع عقداً مدته 6 سنوات قادماً من بروسيا دورتموند مقابل 103 ملايين يورو، أصبح يسير على خطى النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، من ناحية أنه أصبح واجة إعلانية مطلوبة، أبرزها من شركة الأزياء الشهيرة لوي فويتون".

وتابعت: "وضع رجل الأعمال برنارت أرنو، صاحب 46% من أسهم لوي فويتون، أنظاره على مهاجم ريال مدريد، الذي ارتدى بالفعل هذه العلامة التجارية عندما حصل على كأس كوبا خلال الحفل الأخير للكرة الذهبية".

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وواصلت: "شركة الأزياء العالمية جذبت الأنظار العام الماضي من خلال الصورة الشهيرة لكل من ميسي ورونالدو أمام رقعة الشطرنج، إذ حققت تلك الحملة الإعلانية ما يزيد قليلاً عن مليوني دولار للمهاجم الأرجنتيني، وما يزيد قليلاً عن مليون ونصف المليون للبرتغالي وحوالي 150 ألف يورو لمؤلفة الصورة، آني ليبوفيتز، بينما أصبح بيلينغهام هو الهدف المقبل الذي ينتظره عقد بالملايين للترويج للشركة في الفترة المقبلة".

 

ملاعب 

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