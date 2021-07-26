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الإثنين، 26-07-2021 06:26 ص

عقوبات كبيرة على لاعب جزائري بعد انسحابه من الأولمبياد لأجل فلسطين

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الوكيل الإخباري - أنس عشا

قرر الاتحاد للدولي للجودو إيقاف اللاعب الجزائري فتحي نورين ومدربه وترحيله من طوكيو إلى بلاده بعد انسحابه من مباراته الأولى في وزن أقل من 73 كجم، والتي كانت ستقوده لمواجهة لاعب من الكيان الصهيوني في حال الفوز.اضافة اعلان


 
 
وكان اللاعب قد أكد في تصريحات صحفية أن القضية الفلسطينية أساس كل شيء ولا يمكنه التخلي عنها والاعتراف بكيان الإحتلال مهما كان الثمن.

 

وكان وفد فلسطيني يترأسه رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية اللواء جبريل الرجوب قد قام بزيارة مقر البعثة الجزائرية وتقديم الشكر للاعب الذي أكد على وحدة الموقف العربي ومركزية القضية الفلسطينية.

 




 

 


 

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