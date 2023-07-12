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الأربعاء، 12-07-2023 01:11 م

عقوبة دولية جديدة ضد نادي النصر السعودي

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الوكيل الإخباري - فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عقوبة جديدة على نادي النصر السعودي، قبل بداية الموسم الرياضي القادم 2023-2024.

النصر بدأ استعداده للموسم الرياضي الجديد؛ حيث حسم صفقة وحيدة فقط حتى الآن، بالتعاقد مع متوسط الميدان الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، قادما من إنتر الإيطالي.

وأعلنت صحيفة "الرياضية" في خبر عاجل، إرسال "فيفا"، خطابا إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، يطلب فيه منع "العالمي"، من تسجيل أي صفقة جديدة، في الصيف الحالي.

وكشفت الصحيفة، عن أن العقوبة، تأتي بسبب عدم تنفيذ النصر، قرار تغريمه مبلغ 2 مليون ريال سعودي، لصالح نادي ليستر سيتي الإنجليزي، في صفقة التعاقد مع النجم النيجيري أحمد موسى، في صيف 2018.

وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم، إلى أن ليستر سيتي وضع بندا، ينص على حصوله على مبلغ 820 ألف ريال، حال مشاركة موسى مع "العالمي"، في أكثر من 40 مباراة، ومليون ريال إذا حصل الفريق على المركز الأول أو الثاني في الدوري، إلى جانب مبالغ متفرقة عن كل مواجهة إضافية، يلعبها النيجيري في البطولات الأخرى، وهي الأموال التي لم يسددها العملاق السعودي.

وأكدت الصحيفة، على أن العقوبة سيتم رفعها، فور تسديد نادي النصر "المبلغ"، لتبقى قضية البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم، والذي حصل على حكم من "فيفا" والمحكمة الرياضية "كاس"، بحرمان قلعة العالمي من التعاقدات؛، لحين حصوله على مستحقاته المتأخرة، والتي تقدر بـ8 ملايين يورو.

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