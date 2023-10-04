الأربعاء 04-10-2023
الوكيل الاخباري

التنمية: توجيه لإنشاء حضانات في المدارس والمراكز الصحية

الارصاد : أمطار على هذه المناطق وتحذير من خطر الانزلاق

خلال ساعات.. تغير على أسعار الذهب في الأردن

اتفاقية لدعم الطيران العارض لزيادة أعداد السياح الفرنسيين للأردن

"الوطني للأوبئة" يناقش الإجراءات المتعلقة بالأمراض السارية

حوارية في الطفيلة عن أهمية التصدي لإطلاق العيارات النارية

الأمير مرعد يلتقي السفيرة الأميركية لدى المملكة

ضبط اعتداءات جديدة على خط مياه مزود لمحافظات الشمال

الأردن يوجّه مذكرة احتجاج رسمية للسفارة "الإسرائيلية" في عمّان

مستشفى أبو عبيدة: لا مراجعات جديدة بضيق التنفس من مدرسة الكريمة

الأربعاء، 04-10-2023 02:54 م

عقوبة صارمة على قائد ريال مدريد

10202341064189687519


الوكيل الإخباري -  أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، يوم الثلاثاء، إيقاف قائد ريال مدريد، ناتشو فرنانديز، لثلاث مباريات إثر طرده خلال فوز الريال على جيرونا 3-0 السبت الماضي.

اضافة اعلان


وطرد ناتشو في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من المباراة بعد تدخل عنيف على لاعب جيرونا، بورتو على مستوى الكاحل وقد خرج الأخير على حمالة ونقل إلى المستشفى ويعاني حاليا من رضوض قوية في ساقه اليمنى.

وقدم ناتشو اعتذاره إلى بورتو من خلال نشر بيان له على "إنستغرام" جاء فيه "أود التقدم باعتذاري إلى بورتو لهذه الحركة غير المقصودة خلال المباراة. اليوم كما على مدى مسيرتي لم يكن في نيتي إلحاق الإصابة بأحد. آمل ان تتعافى جيدا وبسرعة".

أما مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، فعلق على هذه الحادثة بقوله "لقد قدم ناتشو اعتذاره وتم قبوله، ولا يمكن أن يقوم بأكثر من ذلك. كما قلت فإن ما حصل كان نوعا من عدم الحكمة".

وسيغيب ناتشو بالتالي عن مباريات فريقه ضد أوساسونا وإشبيلية بالإضافة إلى الكلاسيكو ضد برشلونة.

 

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
102023416175245496741

الركراكي يعلن قائمة المغرب لمباراتي كوت ديفوار وليبيريا

1020234141817886891588

سان جيرمان يخشى مفاجآت نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا

102023412265116206995

إصدار جدول مباريات دور الـ 16 من كأس الأردن

1020234122411757609231

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

102023411625566051232

ريال سوسييداد يهزم سالزبورغ بثنائية نظيفة

102023411324196615277

إنتر ميلان يتخطى عقبة بنفيكا بأبطال أوروبا

أخبار متعلقة
920232785326763132013

برشلونة يقع في فخ مضيفه ريال مايوركا

9202325151629913909894

تشافي يعلن قائمة برشلونة لمواجهة مايوركا

920231891743909464560

ريال مدريد يقلب الطاولة على سوسييداد.. ويستعيد الصدارة من برشلونة

9202316111417263567295

رابطة الدوري الإسباني تقلص سقف إنفاق نادي برشلونة

9202316105913586355329

هل يخون الزلزولي برشلونة؟

920234103115861898200 (1)

جافي: كنا سنخسر أمام أوساسونا في هذه الحالة