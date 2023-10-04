عقوبة صارمة على قائد ريال مدريد

الوكيل الإخباري - أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، يوم الثلاثاء، إيقاف قائد ريال مدريد، ناتشو فرنانديز، لثلاث مباريات إثر طرده خلال فوز الريال على جيرونا 3-0 السبت الماضي.

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وطرد ناتشو في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من المباراة بعد تدخل عنيف على لاعب جيرونا، بورتو على مستوى الكاحل وقد خرج الأخير على حمالة ونقل إلى المستشفى ويعاني حاليا من رضوض قوية في ساقه اليمنى.



وقدم ناتشو اعتذاره إلى بورتو من خلال نشر بيان له على "إنستغرام" جاء فيه "أود التقدم باعتذاري إلى بورتو لهذه الحركة غير المقصودة خلال المباراة. اليوم كما على مدى مسيرتي لم يكن في نيتي إلحاق الإصابة بأحد. آمل ان تتعافى جيدا وبسرعة".



أما مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، فعلق على هذه الحادثة بقوله "لقد قدم ناتشو اعتذاره وتم قبوله، ولا يمكن أن يقوم بأكثر من ذلك. كما قلت فإن ما حصل كان نوعا من عدم الحكمة".



وسيغيب ناتشو بالتالي عن مباريات فريقه ضد أوساسونا وإشبيلية بالإضافة إلى الكلاسيكو ضد برشلونة.

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