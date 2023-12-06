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الأربعاء، 06-12-2023 04:41 م

عقوبة ضد برشلونة بسبب واقعة التجسس

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الوكيل الإخباري - وقع الاتحاد الإسباني لكرة القدم، غرامة مالية على برشلونة، بسبب ما حدث في مباراة أتلتيكو مدريد، يوم الأحد الماضي، ضمن مباريات الجولة 15 لليجا.

وحقق برشلونة فوزا صعبا على أتلتيكو، بهدف دون رد، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، سجله البرتغالي جواو فيليكس.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني فرضت غرامة مالية على برشلونة، قدرها 602 يورو.

وأوضحت الصحيفة، أن تلك الغرامة بسبب ما ورد في تقرير حكم المباراة، سانشيز مارتينيز، لما حدث بين مساعده راؤول مارتينيز، وأحد أعضاء برشلونة، إدواردو بولو، المنسق الإعلامي للنادي.

واستوقف إيدو بولو، مساعد الحكم، الذي اعتقد أنه يحاول التجسس على غرفة الملابس وقال له: "ماذا تفعل هنا؟"، حيث اشتبه به أنه كان يتنصت على أي انتقادات محتملة من لاعبي برشلونة ضد التحكيم.

وأخبر المساعد الحكم سانشيز مارتينيز بما فعله مسؤول النادي الكتالوني، فسجلها في تقريره، ورفعها للجنة المسابقات. 

ويستعد برشلونة لخوض مواجهة قوية أمام نظيره جيرونا، مساء الأحد المقبل، ضمن لقاءات الجولة 16 لليجا.

ويحتل جيرونا وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 38 نقطة، بفارق الأهداف عن ريال مدريد المتصدر، بينما يتواجد برشلونة في المركز الثالث، برصيد 34 نقطة.

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