علاقة مبابي وباريس تصل إلى كلمة النهاية

الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي فرنسي، اليوم الإثنين، حقيقة وجود أمل بشأن تجديد عقد كيليان مبابي مع ناديه باريس سان جيرمان.



وذكرت عدة تقارير أن مبابي لم يتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله، كما أن هناك عدم اتفاق في المفاوضات مع ريال مدريد، ولذلك هناك أمل بأن يستمر مع باريس.



ووفقا لإذاعة "مونت كارلو"، فإن مسلسل كيليان مبابي وباريس انتهى تماما، كما أن طموحات الجمهور في استمرار اللاعب مع سان جيرمان، تبدو عبثية.



وأشارت الإذاعة الفرنسية إلى ما يفعله الجمهور بالهتاف إلى مبابي، ومطالبته بالبقاء في حديقة الأمراء، لن يكون كافيًا لتغيير موقف اللاعب الذي استقر على أن قصته مع باريس انتهت بالفعل.



وينتهي عقد كيليان مبابي مع باريس في الصيف المقبل، ويمكنه التوقيع لأي ناد الآن، بعد دخوله الفترة الحرة.

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