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الإثنين، 29-01-2024 11:44 ص

على أرض الملعب.. وفاة الهداف البنمي تيخادا عن عمر يناهز 41 عاما

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الوكيل الإخباري - أعلن اتحاد كرة القدم في بنما أن مهاجم المنتخب السابق لويس تيخادا الذي مثل بلاده في أكثر من 100 مباراة دولية، فارق الحياة الأحد الفائت عن عمر 41 عاما.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن تيخادا كان يشارك في مباراة للنجوم المخضرمين في ضواحي مدينة بنما سيتي وسقط أرضا بشكل مفاجئ ليطلب إجراء تغيير، وعندما غادر الملعب أغمي عليه قبل أن يتم نقله إلى عيادة لتلقي الرعاية الطبية، لكنه فارق الحياة هناك.

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ونعى اتحاد كرة القدم في بنما، تيخادا الذي لعب دورا بارزا في مساعدة المنتخب في التأهل للمرة الأولى إلى نهائيات كأس العالم في نسخة 2018.


وقال الاتحاد في منشور بمنصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "كان مقترنا بالتنمية وبكرة القدم في بلادنا. خالص تعازينا. لن ننساك أبدا يا ماتادور".


وأطلق على لويس تيخادا لقب "ماتادور" بسبب قدرته على تسجيل الأهداف، خارج بنما لعب تيخادا لصالح فريق أمريكا دي كالي في كولومبيا وتولوكا في المكسيك.


وخاض تيخادا 108 مباريات دولية ويتصدر قائمة هدافي المنتخب برصيد 43 هدفا.

 

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