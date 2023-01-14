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السبت، 14-01-2023 03:16 م

على رأسهم بنزيما.. هل تجاهل نجوم ريال مدريد الكبار كريستيانو رونالدو؟

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الوكيل الإخباري -  تمنى كريستيانو رونالدو التوفيق لناديه وزملائه السابقين في نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة في العاصمة السعودية الرياض يوم الأحد، عندما التقى بمديره الفني السابق كارلو أنشيلوتي داخل ملعب تدريب فريقه الجديد النصر خلال استعداد النادي الملكي للمباراة النهائية.

ونشر الموقع الرسمي لريال مدريد رسالة مؤثرة لهدافه التاريخي من داخل ملعب النصر قال فيها: "من الجيد رؤية زملائك وأصدقائك. النادي يصنع التاريخ مرة أخرى، وأتمنى لهم التوفيق يوم الأحد".

والتقى الهداف التاريخي لريال مدريد بالمدير الفني الإيطالي أنشيلوتي خلال زيارته تدريبات الفريق في ملاعب ناديه الجديد بالرياض.

وشاهد المهاجم البالغ عمره 37 عاما تدريبات ريال مدريد قبل أن يزوره البرازيليون فينسيوس جونيور ورودريغو وإيدر ميليتاو خلال تدريباته في صالة الألعاب الرياضية بمرافق "العالمي"، وقد التقطوا جميعا معه صورة تذكارية.

لكن الغريب في الأمر تجاهل لاعبي ريال مدريد الكبار، خاصة الفرنسي كريم بنزيما، زميلهم السابق رونالدو، حيث لم يظهر أي من اللاعبين خلال زيارة مهاجم النصر لتدريبات ريال مدريد.

كما أن بنزيما ورونالدو كذلك لم ينشرا أي شيء عن هذه الزيارة عبر حساباتهما الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك لم يفعل توني كروس أو لوكا مودريتش، زميلا "الدون" السابقان.
وأنقذ الحارس البلجيكي تيبو كورتوا ركلة الترجيح الأخيرة من خوسيه غايا ليمنح ريال مدريد الفوز 4-3 على فالنسيا بعد التعادل 1-1 في قبل نهائي كأس السوبر الإسبانية يوم الأربعاء الماضي ليضرب موعدا مع برشلونة في النهائي. 
وبالمثل، أنقذ مارك-أندريه تير شتيغن حارس النادي الكتالوني ركلتي ترجيح ليمنح برشلونة الفوز 4-2 على ريال بيتيس بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2 في قبل النهائي.

ويأتي ذلك في الوقت الذي وصل فيه فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي إلى الرياض، حيث سيحضر نهائي كأس السوبر الإسبانية في استاد الملك فهد الدولي في الرياض.

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وفور وصوله إلى العاصمة السعودية، توجه رئيس ريال مدريد إلى فندق إقامة الفريق للاطمئنان على اللاعبين، لكنه لم يظهر خلال زيارة رونالدو لتدريبات الفريق.


ويستعد رونالدو لخوض مباراته الأولى مع النصر يوم الخميس المقبل أمام باريس سان جيرمان بقيادة ليونيل ميسي في مباراة موسم الرياض التي ستجمع نجوم النصر والهلال مع النادي الفرنسي في مواجهة ودية.

 

 

ملاعب 

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