على طريقة مارادونا،، شرارة يسجل أول أهدافه ويقود فريقه للتأهل (فيديو)

الوكيل الإخباري -ملاعب - أنس عشا



فاز الأهلي طرابلس والذي يضم نجمنا الأردني محمد أبو زريق "شرارة" على فريق الأولمبي بهدفين دون رد، في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية للدوري الليبي.







وافتتح شرارة التسجيل محرزا هدفه الأول في ليبيا بالدقيقه 39 بعد فاصل مهاري رائع على طريقة الأسطورة الأرجنتينية الراحلة دييغو أرماندو مارادونا، قبل أن يسجل زميله عبد الله العرفي ثاني الأهداف في الدقيقه 45.



وبهذا الفوز رفع الأهلي طرابلس رصيده للنقطة 30 على سلم الترتيب، و ليضمن رسميا التأهل لمرحلة سداسي التتويج.

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المصدر : ملاعب