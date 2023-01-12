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الخميس، 12-01-2023 02:40 م

على عكس المتوقع.. تشافي يعلق على انتقال رونالدو للنصر السعودي

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الوكيل الإخباري - علق مدرب وأسطورة برشلونة الإسباني، تشافي هيرنانديز، الأربعاء، على مستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريق النصر السعودي.

ووصل تشافي مع بعثة برشلونة إلى العاصمة السعودية الرياض، لخوض منافسات كأس السوبر الإسباني، ويستهل مشواره في البطولة من دور الأربعة، حين يواجه ريال بيتيس اليوم الخميس على أرضية استاد "الملك فهد الدولي".

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال تشافي إن "الدوري السعودي تنافسي وقوي للغاية، قد لا يعرف الناس الكثير عنه، ولكن هناك 8 لاعبين أجانب في كل فريق، وهذه فرق عالية الجودة، ورونالدو وقع مع أحد أفضل وأقوى الفرق في المملكة".

وأضاف :"لعبت كثيرا ضد الفرق السعودية عندما كنت مع السد (القطري)، كلاعب ومدرب، في الحقيقة كانت مباريات صعبة للغاية".

وزاد بقوله: "رونالدو اختار تحديا قويا، لن يكون الأمر سهلا بالنسبة له، لكني متأكد من أنه سيقدم أداء جيدا هناك، وسيحدث الفارق مع ناديه".

وانتقل رونالدو إلى النصر السعودي في الميركاتو الشتوي الجاري، بعدما فسخ عقده بالتراضي مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد خلافات مع الإدارة والجهاز الفني.

وبالعودة إلى الوراء، وبالتحديد عام 2016، رفض الإسباني تشافي نجم برشلونة الأسبق وقتها، في تصريح له فكرة المقارنة بين رونالدو وميسي.

وقال تشافي: "رونالدو هو لاعب في عصره، لكن المشكلة هي أن هناك لاعبا آخر رائعا إلى حد كبير وأفضل لاعب في التاريخ وهو ميسي".

وأضاف: "رونالدو استثنائي، لكن بالمقارنة مع ليونيل ميسي، بالنسبة لي ولكل من يحب كرة القدم لا يمكن أن تكون هناك مقارنات".

وجاء رد رونالدو على تصريحات تشافي وقتها: "أنا أكثر لاعب يتم البحث عنه على الإنترنت، وأولئك الذين يريدون الظهور على الغلاف الأمامي للصحف يتحدثون عني".

وأضاف: "ما الذي يهم في حديث تشافي؟ أين يلعب؟ في قطر أو في مكان ما، لا أعرف، لقد فاز بكل شيء لكنه لم يفز قط بالكرة الذهبية ولدي 3".

وجاء رد رونالدو كسخرية من تشافي الذي كان يلعب وقتها بالدوري القطري في المنطقة العربية، وحينها رونالدو كان لاعبا في صفوف ريال مدريد.

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