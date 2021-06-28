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الإثنين، 28-06-2021 09:01 م

علي دائي: رونالدو لم يعادل رقمي القياسي حتى الآن

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الوكيل الاخباري - كشف نجم كرة القدم الإيراني السابق علي دائي أنه سجل هدفين آخرين لمنتخب بلاده أكثر من الأهداف الـ109 المعروفة رسميا، مؤكداً أن هذا لن يمنع البرتغالي كريستيانو رونالدو من تحسين الرقم القياسي لعدد الأهداف الدولية التي يسجلها أي لاعب مع منتخب بلاده.

وسجل رونالدو هدفين قاد بهما المنتخب البرتغالي حامل اللقب إلى التعادل 2 - 2 مع نظيره الفرنسي في المباراة الثالثة لحساب المجموعة السادسة بدور المجموعات لبطولة كأس أوروبا "يورو 2020".

وصرح دائي إلى صحيفة "آس" الإسبانية الرياضية قائلا : توقعت أن يكون كريستيانو رونالدو هو من سيحطم رقمي القياسي، سجلت 111 هدفا بالفعل ، ولكن هذا لم يعد مهما.

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بالطريقة التي يلعب بها كريستيانو ، أثق بأنه سيسجل المزيد من الأهداف، فعندما يصل لاعب مثله إلى رقمي القياسي، يبدو هذا كرقم قياسي آخر لي. هذا يجعلني فخورا.

ووصف رونالدو اللاعب الإيراني السابق دائي بأنه مثال ونموذج يحتذى، وذلك بعدما سجل رونالدو هدفيه في مرمى فرنسا ليرفع رصيده إلى خمسة أهداف في صدارة قائمة هدافي البطولة الحالية.

وكانت هذه المباراة هي المباراة رقم 178 لرونالدو مع منتخب بلاده فيما سجل دائي أهدافه الـ109 في 149 مباراة دولية مع المنتخب الإيراني.

وقال دائي: شيء رائع للغاية من رونالدو أن يشير إلي بهذا الشكل. أمتن له كثيرا.

وعادل رونالدو بالهدفين الرقم القياسي المسجل باسم دائي منذ سنوات طويلة ليتساوى اللاعبان بعدد 109 أهداف دولية.

ملاعب

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