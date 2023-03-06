علي محمود ينضم للجهاز التدريبي في الأهلي

الوكيل الإخباري - أعلن الأهلي الأردني، اليوم الاثنين، انضمام علي محمود للجهاز التدريبي للفريق.



ويعد محمود من الكفاءات التدريبية المميزة في حراسة المرمى.



وسبق لعلي محمود التدريب في أكثر من فريق أبرزهم الوحدات.



وبدأ محمود مسيرته الكروية كحارس مرمى بصفوف الوحدات قبل أن يقتحم عالم التدريب.



وفي ذات السباق، تعاقد الأهلي مع أسامة السرحان ليتولى مهمة مساعد المدرب.



وكان الأهلي قد جدد قبل أسبوعين ثقته بالمدير الفني عماد رشاد الذي نجح في إعادة الفريق لدوري المحترفين.





وينتظر أن يعلن الجهاز الفني في الأيام المقبلة عن موعد رحلة الإعداد للموسم الجديد الذي ينطلق في أيار/مايو المقبل.

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