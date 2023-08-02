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الأربعاء، 02-08-2023 04:39 م

علي معلول يحسم مصيره مع الأهلي المصري برسالة للجماهير

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الوكيل الإخباري -  وضع التونسي علي معلول لاعب نادي الأهلي المصري، حدا للجدل حول مصيره مع "القلعة الحمراء"، عبر رسالة لجماهير الفريق بمناسبة مرور 7 سنوات على انتقاله إلى صفوفه.

وانضم علي معلول إلى صفوف نادي الأهلي قادما من فريق الصفاقسي التونسي في صيف 2016، ليصبح منذ ذلك الحين أحد ركائز "القلعة الحمراء"، محققا مع الفريق 3 ألقاب لدوري أبطال إفريقيا والعديد من البطولات المحلية.

وكتب علي معلول عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "7 سنوات مرت منذ انضمامي للنادي الأهلي العظيم، 7 سنوات رفعت فيها الكثير من الكؤوس وحققت فيها العديد من الإنجازات مرتدياً قميص نادي القرن الإفريقي.

مررت بالكثير من اللحظات السعيدة وأخرى كانت صعبة للغاية، ولكن دائما ما كان هناك عنصر أساسي وراء الاستمرار والقتال من أجل الفوز، وهو الجمهور.

ستظل دائما محبة جماهير الأهلي هي البطولة الأغلى والحافز الأكبر لي حتى أبذل المزيد من الجهد لإسعاد هذه الجماهير العظيمة".

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وأكد علي معلول بذلك استمراره مع الأهلي في الفترة المقبلة، والسعي لإسعاد جماهيره في المستقبل.

من جانبه، كان الإعلامي أحمد شوبير قد كشف في برنامجه الإذاعي "مع شوبير" صباح اليوم الأربعاء، عن عدم وجود أي عروض رسمية لدى الأهلي حتى الآن لشراء معلول.

وشدد شوبير على أن كل ما يثار بشأن رحيل معلول وزميله محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي إلى الخليج، لا يتجاوز كونه مجرد شائعات.

 

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