عمان يحلق في الصدارة ،، وفوز ثمين للأهلي

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الوكيل الإخباري - أنس عشاانفرد فريق عمان بصدارة الدوري الأردني للمحترفات وذلك بفوزه الكبير على الإستقلال بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب، لحساب الجولة الثامنة من البطولة .وتناوبت على تسجيل أهداف عمان ميساء جبارة "هاتريك"، إيناس جماعين، شهناز جبرين و لاعبة الاستقلال سجى ماضي بالخطأ في مرماها، ليحلق عمان بالعلامة الكاملة بـ "18" نقطة، ويبقى الاستقلال رابعا بـ "6" نقاط.وعلى الملعب ذاته ولحساب الجواة ذاتها فاز الأهلي على القادسية بهدفي روزبهان فريج ورايا حينا، لينفرد الأهلي بالوصافة بـ "13" نقطة فيما بقي القادسية أخيرا بدون نقاط.