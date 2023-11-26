عملاقان سعوديان يتواصلان مع نجم بورتو

الوكيل الإخباري - فتح ناديان سعوديان قنوات تواصل مع الدولي الإيراني مهدي طارمي مهاجم بورتو البرتغالي.



وكتب الصحفي رودي جالتيه، خبير سوق الانتقالات، عبر حسابه على منصة إكس: "بدأ أهلي جدة والشباب التواصل مع المقربين من مهدي، بهدف التفاض على ضمه خلال الانتقالات الشتوية المقبلة".



وتابع: "الأمور تتطور سريعا".



وتبلغ القيمة التسويقية لمهدي طارمي (31 عاما) 18 مليون يورو، حسب موقع ترانسفير ماركت.



وسبق أن قدم الهلال عرضا للاعب في الانتقالات الصيفية الماضية، بقيمة 3 ملايين يورو.

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