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الأحد، 26-11-2023 03:18 م

عملاقان سعوديان يتواصلان مع نجم بورتو

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الوكيل الإخباري - فتح ناديان سعوديان قنوات تواصل مع الدولي الإيراني مهدي طارمي مهاجم بورتو البرتغالي.

وكتب الصحفي رودي جالتيه، خبير سوق الانتقالات، عبر حسابه على منصة إكس: "بدأ أهلي جدة والشباب التواصل مع المقربين من مهدي، بهدف التفاض على ضمه خلال الانتقالات الشتوية المقبلة".

وتابع: "الأمور تتطور سريعا".
 
وتبلغ القيمة التسويقية لمهدي طارمي (31 عاما) 18 مليون يورو، حسب موقع ترانسفير ماركت.

وسبق أن قدم الهلال عرضا للاعب في الانتقالات الصيفية الماضية، بقيمة 3 ملايين يورو.

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