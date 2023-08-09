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الأربعاء، 09-08-2023 04:48 م

عملاق إنجليزي يبدأ مفاوضاته لخطف بافارد

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الوكيل الإخباري - يصر اللاعب الفرنسي بينيامين بافارد، على مغادرة ناديه بايرن ميونخ، قبل انطلاق موسم 2023-2024، رغم حاجة الفريق البافاري لخدماته.

وأفادت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا" بأن المدافع الفرنسي لا زال يرغب في الرحيل، وهو ما دفعه للتفاوض مع أحد عمالقة أوروبا.

وأوضحت أن هناك مفاوضات جارية بين مانشستر يونايتد وبافارد، حيث يعمل الطرفان على التوصل لاتفاق شفهي بشأن الصفقة.

وينتهي عقد الدولي الفرنسي مع بطل ألمانيا في 2024، مما قد يجبر النادي على بيعه هذا الصيف، لتجنب رحيله مجانا بنهاية الموسم المقبل.

ويريد المدرب الهولندي إريك تين هاج، جلب بافارد إلى ملعب أولد ترافورد، نظرا لقرب رحيل هاري ماجواير إلى وست هام يونايتد.

وأعرب بافارد مرارا عن رغبته في التحول إلى قلب دفاع، رافضا استكمال مسيرته في مركز الظهير الأيمن.

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