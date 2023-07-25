الثلاثاء 25-07-2023
الوكيل الاخباري

الأمن للمواطنين: شاركونا في التصدي لهذا القاتل - فيديو

الجزائر.. إخماد 80 بالمئة من حرائق الغابات

إقبال طبيعي على أجهزة التبريد رغم ارتفاع درجات الحرارة

شمول نحو 2465 أسرة جديدة في برنامج الدعم النقدي الموحد

سقوط حر لعملات عربية في وقت قياسي .. تعرف عليها

توضيح من التربية بعد انتهاء امتحانات التوجيهي

شاهد : موقف بطولي لشرطي اردني يحول دون وقوع كارثة - فيديو

الأمن يكشف هوية مطلق النار على فتاة بإربد ويلقي القبض عليه

الغذاء والدواء تنشر قائمة الأدوية التي خفضت أسعارها على موقعها الإلكتروني

الكرملين بوتين ولوكاشينكو التقيا "لضبط الساعة"

الثلاثاء، 25-07-2023 01:49 م

عملاق إنجليزي يتجه نحو أمرابط

720232510630995403379 (1)


الوكيل الإخباري - اقترب المغربي سفيان أمرابط نجم فيورنتينا، من الانتقال لأحد الأندية الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقا لقناة "سبورت إيطاليا"، فقد عاد مانشستر يونايتد إلى سباق التعاقد مع سفيان أمرابط هذا الصيف.

وتابعت "المان يونايتد قدم عرضا يتراوح بين 22 إلى 25 مليون يورو، بالإضافة إلى المكافآت، من أجل ضم أمرابط".

وكان فيورنتينا يشترط الحصول على 30 مليون يورو للسماح برحيل سفيان أمرابط هذا الصيف.

وكشفت شبكة "ريليفو" عن حدوث اتصالات مباشرة في الأيام الأخيرة بين الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد وأمرابط، لإقناع الأخير بالانتقال إلى قلعة أولد ترافورد. 

يذكر أن سفيان أمرابط ارتبط كثيرا بالانتقال إلى ليفربول وبرشلونة ومانشستر يونايتد عقب تألقه مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
7202325155442451570745

بمشاركة 41 لاعبا.. باريس يتعادل مع النصر السعودي

720232591031910943882 (1)

برشلونة يقدم تفسيرا حول ما تردد عن ضم مبابي

7202325121036892938658

أمرابط يعاقب ليفربول

7202325104434916792897 (1)

بعد العثور على جسم غريب.. إخلاء ملعب بالدوري الإنجليزي واستدعاء الشرطة

720232510599396156678 (1)

مع تايسون.. تركي آل الشيخ يعد بمفاجأة (صورة)

7202325111616245441477

الهلال يجهز خطة لإقناع نجم برشلونة

أخبار متعلقة
720231592755197034731

أرسنال يضم الهولندي تيمبر من أياكس

620232793043356680696

دورة هامبورغ.. المصرية ميار شريف إلى الدور الثاني

620232792551576354502

أول تعليق لغوندوغان بعد انضمامه لبرشلونة

620232791218604489635

بعرض ضخم.. الأهلي السعودي يقترب من ضم ساحر ليفربول

62023279925451651827 (1)

عملاق الدوري الإيطالي يبدأ المفاوضات لضم المغربي أمرابط

62023279512851406209

اتحاد الكرة يكشف عن مدرب النشامى الجديد