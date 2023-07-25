عملاق إنجليزي يتجه نحو أمرابط

الوكيل الإخباري - اقترب المغربي سفيان أمرابط نجم فيورنتينا، من الانتقال لأحد الأندية الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز.



ووفقا لقناة "سبورت إيطاليا"، فقد عاد مانشستر يونايتد إلى سباق التعاقد مع سفيان أمرابط هذا الصيف.



وتابعت "المان يونايتد قدم عرضا يتراوح بين 22 إلى 25 مليون يورو، بالإضافة إلى المكافآت، من أجل ضم أمرابط".



وكان فيورنتينا يشترط الحصول على 30 مليون يورو للسماح برحيل سفيان أمرابط هذا الصيف.



وكشفت شبكة "ريليفو" عن حدوث اتصالات مباشرة في الأيام الأخيرة بين الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد وأمرابط، لإقناع الأخير بالانتقال إلى قلعة أولد ترافورد.



يذكر أن سفيان أمرابط ارتبط كثيرا بالانتقال إلى ليفربول وبرشلونة ومانشستر يونايتد عقب تألقه مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022.

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