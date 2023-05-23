عملاق إنجليزي يغري نيمار بسيناريو ميسي

الوكيل الإخباري - تبقى التكهنات الإعلامية مستمرة بشأن الوجهة المقبلة للنجم البرازيلي نيمار جونيور، مهاجم باريس سان جيرمان.



وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن هناك مناقشات متبادلة بين "بي إس جي"، وإدارة مانشستر يونايتد بشأن إمكانية انتقال نيمار للنادي الإنجليزي.



وأضافت الصحيفة الفرنسية، أن هناك عدة أندية تتسابق على ضم نيمار، 31 عاما، إلا أن المانيو، يبدو الأقرب لضمه.



وذكرت أيضا أن كاسيميرو، نجم مانشستر يونايتد، وزميل نيمار في منتخب البرازيل، يحاول إقناع مهاجم سان جيرمان بمشروع مانشستر يونايتد.



وأكدت "ليكيب": "لكن يبدو أن الصفقة لن تكون سهلة، فإدارة مانشستر يونايتد لا تعاني من أزمة مالية، لكنها تتحفظ على راتب نيمار أو سداد مقابل مالي كبير لضمه".



ولفتت إلى أن النجم البرازيلي، يفكر حاليا في مغادرة سان جيرمان، والبحث عن مغامرة كروية جديدة، مثلما فعل صديقه ليونيل ميسي بانتقاله من برشلونة إلى النادي الباريسي في صيف 2021.



وختمت الصحيفة تقريرها أيضا بأن ناديي تشيلسي ونيوكاسل يونايتد، يترقبان أيضا مصير نيمار.



في المقابل، ذكرت شبكة "ESPN" أن مانشستر يونايتد، ليس مهتما بدرجة كبيرة بصفقة نيمار، على الأقل تحت القيادة الحالية للمدرب الهولندي، إيريك تين هاج.

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