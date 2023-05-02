عملاق إنجليزي يفكر في ماني

الوكيل الإخباري - يبدو أن اللاعب السنغالي ساديو ماني، يقترب من الرحيل عن بايرن ميونخ في الميركاتو الصيفي المقبل.





وبدأ الحديث يدور بقوة داخل وخارج ألمانيا عن مستقبل ماني، خاصة مع اهتمام تشيلسي بالحصول على خدمات اللاعب.



ويعيش ماني، فترة صعبة مع البافاري، وسجل 12 هدفًا مع تقديم 5 تمريرات حاسمة خلال 35 مباراة بجميع المسابقات.



وترددت أنباء أن بايرن ميونخ يتطلع للتخلص من ماني في نهاية الموسم الحالي، بعد أزمة اعتدائه على زميله ليروي ساني.





وكتب كريستيان فالك، المحلل الرياضي في صحيفة سبورت بيلد "بايرن ميونخ يبحث عن فريق آخر لماني".



وأضاف في تصريحات نقلها عنه موقع فوت بول 365 "تشيلسي مهتم بالتعاقد مع ماني، والبافاريون سيكونون على استعداد للتفاوض إذا طُلب منهم ذلك".



وتشير التقارير إلى أن نابولي قد يفكر في ضم ماني، لتعويض الرحيل المحتمل للنيجيري فيكتور أوسيمين.





وأدى ظهور ماني في ملعب أليانز أرينا، إلى تراجع اهتمام بايرن ميونخ بضم هاري كين نجم توتنهام هوتسبير.



ويضيف فالك "توماس توخيل المدير الفني للبايرن، كان سيحب العمل مع هاري كين في تشيلسي"، كما أنه مهتم أيضًا بالتعاقد مع لاعب البلوز ماتيو كوفاسيتش.





ولم يتم ذكر نجم البلوز، مونت، خلال الأيام الماضية، على الرغم من وجود تقارير متعددة تشير إلى أن توخيل يرغب في إحضار اللاعب إلى بايرن ميونخ.

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