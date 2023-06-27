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الثلاثاء، 27-06-2023 10:12 ص

عملاق الدوري الإيطالي يبدأ المفاوضات لضم المغربي أمرابط

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الوكيل الإخباري - أفادت تقارير إعلامية إيطالية، يوم الاثنين، بأن نادي ميلان قرر التقدم بعرض لضم لاعب خط وسط نادي فيورنتينا، الدولي المغربي سفيان أمرابط.

ويبحث ميلان عن لاعب وسط جديد، بعد اقتراب رحيل نجمه الدولي الإيطالي ساندرو تونالي لصفوف نيوكاسل يونايتد مقابل 70 مليون جنيه إسترليني، مع حساب الإضافات والمكافآت.

وبحسب شبكة "توتو ميركاتو ويب" الإيطالية، فقد قرر ميلان فجأة وبشكل غير متوقع، بدء المحادثات مع فيورنتينا لضم أمرابط.

وأضافت: "ميلان سيعرض على فيورنتينا ضم أمرابط خلال الأيام المقبلة، بعد تأكدهم من أن اللاعب معروض للبيع، ولم يتقدم أي فريق بعرض لضمه حتى الآن".

وحدد فيورنتينا 30 مليون يورو، للموافقة على بيع أمرابط الذي ارتبط اسمه بالانتقال لصفوف برشلونة وأتلتيكو مدريد وبعض فرق الدوري الإنجليزي.

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