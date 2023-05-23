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الثلاثاء، 23-05-2023 12:48 م

عملاق سعودي يستهدف ماني وهازارد

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الوكيل الإخباري -  دخل الثنائي ساديو ماني وإيدين هازارد، دائرة اهتمامات أحد عمالقة الدوري السعودي، من أجل الحصول على خدماتهما في صيف 2023.

وبحسب موقع "فوت ميركاتو"، فإن مسئولي الأندية السعودية يريدون استقطاب المزيد من نجوم الكرة العالمية في الموسم المقبل.

وكان النصر قد أبرم صفقة تاريخية في يناير/كانون ثان الماضي بضم الأسطورة كريستيانو رونالدو، أما الهلال يبدو قريبًا من جلب الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وذكر التقرير أن الهلال يرغب أيضًا في ضم السنغالي ساديو ماني بعد موسمه المخيب مع بايرن ميونخ، خاصة في ظل التقارير التي تشير إلى قرب رحيله.

ورغم ذلك، فإن ماني لا ينوي الترحيب بالتحرك السعودي، في ظل رغبته في البقاء داخل ملعب أليانز أرينا لموسم آخر على الأقل.

وعلى صعيد آخر، فإن الظفر بتوقيع هازارد من ريال مدريد، يبدو أسهل للهلال، على الرغم من رغبة اللاعب البلجيكي في استكمال عقده مع الملكي حتى يونيو/حزيران 2024. 

لكن إدارة ريال مدريد ترغب في التخلص من هازارد، نظرًا لحصوله على راتب ضخم، في ظل خروجه من حسابات المدرب كارلو أنشيلوتي.

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