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الإثنين، 07-08-2023 01:41 م

عملاق سعودي يغري صلاح براتب خيالي

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الوكيل الإخباري - دخل أحد الأندية الكبرى بالدوري السعودي، في مفاوضات جادة من أجل ضم الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مصدر قريب من صلاح لصحيفة "الرياضية" السعودية: "صحيح. هناك مفاوضات بين محمد ونادي الاتحاد السعودي. هذا ما أستطيع قوله، لكن حتى الآن لا أملك تفاصيل أخرى".

وأضاف المصدر: "لا بد أن يكون العرض مغريًا للنجم المصري من أجل القدوم للعب في السعودية. صلاح ما زال لديه الكثير ليقدمه في إنجلترا".

وكشفت مصادر للصحيفة السعودية، أن عرض اتحاد جدة لصلاح، يبلغ 180 مليون يورو لمدة موسمين، إضافة إلى 60 مليون جنيه إسترليني لشراء المدة المتبقية في عقده من نادي ليفربول الإنجليزي.

كانت تقارير سابقة، تحدثت عن رغبة الهلال والنصر، في ضم النجم المصري، خلال الصيف الجاري.

ويرتبط صلاح بعقد مع ليفربول حتى 2025، ويستعد لبداية الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أيام رفقة الريدز.

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