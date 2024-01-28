عموتة : سنواجه منافسا شرسا.. ولا نلتفت للسوشيال ميديا

الوكيل الإخباري - قال المغربي الحسين عموتة، مدرب الأردن، أن منتخبه سيواجه منافسا صعبا وشرسا في ثمن النهائي لبطولة كأس آسيا لكرة القدم والمقامة في قطر.



ويلتقي منتخب الأردن مع نظيره العراقي غدا الإثنين، على ستاد خليفة الدولي في مواجهة جماهيرية عربية مرتقبة.



وتابع عموتة في مؤتمر صحفي: "كل منتخب لديه الحق بأن يحدد طموحاته، ونحن نتطلع للوصول إلى أبعد نقطة في البطولة، وكلنا تركيز وتصميم وإصرار لنكون في الموعد بمباراة الغد".



وأوضح: "لا نتابع ما يتردد عبر السوشيال ميديا، نجتهد في إبعاد لاعبينا عن كل ما يتم تداوله، حتى نبقى في قمة تركيزنا الذهني".



وأشار إلى أنه يحرص على تثقيف اللاعبين وتوجيههم بأهمية تجنب ما يتردد على للسوشيال ميديا وبخاصة أنه يصعب مراقبة اللاعبين وهم داخل غرفهم.



وأردف: "معنويات اللاعبين مرتفعة، ويشعرون بحجم المسؤولية الملقاة عليهم، وحرصنا أن نظهر أمام العراق بجميع عناصرنا، ومتحمسون لتقديم المطلوب".



وقال المدرب المغربي: "نحن لا نخشى مواجهة أحد، لا أعتقد أننا سنلعب بطريقة دفاعية، نعلم أن العراق يمتلك لاعبين جيدين في خط الهجوم، لا يمكن لفريق يطمح للفوز أن يعتمد على التكتلات الدفاعية، والأردن يتمتع بقوة هجومية ضاربة ونعتمد عليها كثيرا، ويبقى التوازن مطلوبا غدا".



وختم حديثه: "في آخر المباريات، منتخبنا تطور في صعيد الخط الدفاعي، وحاولنا معالجة جميع السلبيات، وكيفية إبعاد الكرات الخطيرة عن مرمانا بالشكل المثالي".

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