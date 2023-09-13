الأربعاء 13-09-2023
الوكيل الاخباري

الامن العام : مواطن يطعن شقيقته في عمان

الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى أميركا

ازدياد ملحوظ في أعداد فاحشي الثراء بالدول العربية.. أين يعيش الأثرياء؟ - أسماء الدول

طلبة الطب في مؤتة يشكون من نظام الدراسة ويطالبون بتعديله

ارتفاع معدل التضخم السنوي في أمريكا لـ 3.7%

صدور ارادة ملكية سامية

سفراء يؤدون اليمين القانونية أمام الملك - صور

بحث التعاون بين جامعة الحسين بن طلال ونقابة الأطباء

الملك يهاتف رئيس المجلس الرئاسي الليبي معزيا بضحايا الإعصار

الحكومة تصرف دعم بدل محروقات لهذه الفئة الأسبوع المقبل

الأربعاء، 13-09-2023 03:45 م

عموتة : لم يحالفنا الحظ ولا نزال بحاجة للوقت

920231310473543198299


الوكيل الإخباري - أكد المغربي الحسين عموتة مدرب المنتخب الأردني، أن التجمع الحالي أقيم وسط ظروف صعبة، خاصة مع السفر الطويل والتنقل بين دولتين، إلى جانب تأخر التحاق المحترفين بالخارج وعدم اكتمال الصفوف، حتى التدريب الأخير قبل مواجهة النرويج التي خسرها النشامى (6-0).

وقال عموتة في تصريحات صحفية عقب خسارة منتخب الأردن وديا أمام أذربيجان (1-2): "افتقدنا التركيز والقوة البدنية في المواجهة الأولى أمام منتخب قوي وصلب مثل النرويج".

وأكمل: "نجحنا في إعادة التوازن للفريق بتوقيت قياسي رغم خوض تدريبين فقط في العاصمة باكو وعدد من المحاضرات لتحليل الأداء.. ظهرنا بصورة جيدة أمام أذربيجان على المستوى البدني والتكتيكي، ولم يحالفنا الحظ لترجمة الأفضلية وتحقيق نتيجة إيجابية".

وأوضح عموتة: "لقد أظهر لاعبو المنتخب الأردني حماسا وتركيزا عاليا أمام أذربيجان، ومنحنا الفرصة للعديد من الأسماء أمام أذربيجان للوقوف على جاهزيتهم ومستواهم، فيما فضلنا إراحة موسى التعمري بعد تعرضه لإصابة طفيفة في اللقاء الأول".

وختم مدرب المنتخب الأردني حديثه: "لا نزال بحاجة للوقت من أجل نقل أفكارنا الفنية والتكتيكية للاعبين، والاستقرار على الخيارات الأمثل.. الفترة المقبلة ستشهد وضع الاستراتيجية المناسبة، لتصحيح الأخطاء وتعزيز نقاط القوة قبيل خوض البطولة الرباعية".  

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9202313111125686380230

سكالوني يؤكد الشكوك حول ميسي

9202313103326349569415

شاهد.. لاعب إماراتي يسجل هدفا خياليا ويصدم حارس باريس سان جيرمان

920231310811169847283

7 شروط من فيفا لإقامة كأس العالم للأندية على أرض السعودية

920231394736406568504

وفاة عدد من الرياضيين الليبيين جراء الاعصار بدرنة

920231394035360933186

تصريح واضح بشأن موقف كلوب من تدريب ألمانيا

92023139357333787923

لاعبو تونس يثيرون الجدل باحتفال محمد صلاح.. ومدرب المنتخب المصري يرد

أخبار متعلقة
820231691723740080069

رودريغو يكشف حقيقة التوقيع لبرشلونة

820231691326130498451

الوحدات يخسر الملحق الاسيوي

820231515757432807174

ثنائي سان جيرمان يصل روما

8202315151053431136096

بعد صراع مع الأهلي.. بيراميدز يعلن رسميا صفقة بوبو

820231516125372451720

بيع 10 آلاف قميص باسم هاري كين

8202315161645241539102

رسميا.. آرسنال يضم حارسا جديدا