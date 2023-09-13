عموتة : لم يحالفنا الحظ ولا نزال بحاجة للوقت

الوكيل الإخباري - أكد المغربي الحسين عموتة مدرب المنتخب الأردني، أن التجمع الحالي أقيم وسط ظروف صعبة، خاصة مع السفر الطويل والتنقل بين دولتين، إلى جانب تأخر التحاق المحترفين بالخارج وعدم اكتمال الصفوف، حتى التدريب الأخير قبل مواجهة النرويج التي خسرها النشامى (6-0).



وقال عموتة في تصريحات صحفية عقب خسارة منتخب الأردن وديا أمام أذربيجان (1-2): "افتقدنا التركيز والقوة البدنية في المواجهة الأولى أمام منتخب قوي وصلب مثل النرويج".



وأكمل: "نجحنا في إعادة التوازن للفريق بتوقيت قياسي رغم خوض تدريبين فقط في العاصمة باكو وعدد من المحاضرات لتحليل الأداء.. ظهرنا بصورة جيدة أمام أذربيجان على المستوى البدني والتكتيكي، ولم يحالفنا الحظ لترجمة الأفضلية وتحقيق نتيجة إيجابية".



وأوضح عموتة: "لقد أظهر لاعبو المنتخب الأردني حماسا وتركيزا عاليا أمام أذربيجان، ومنحنا الفرصة للعديد من الأسماء أمام أذربيجان للوقوف على جاهزيتهم ومستواهم، فيما فضلنا إراحة موسى التعمري بعد تعرضه لإصابة طفيفة في اللقاء الأول".



وختم مدرب المنتخب الأردني حديثه: "لا نزال بحاجة للوقت من أجل نقل أفكارنا الفنية والتكتيكية للاعبين، والاستقرار على الخيارات الأمثل.. الفترة المقبلة ستشهد وضع الاستراتيجية المناسبة، لتصحيح الأخطاء وتعزيز نقاط القوة قبيل خوض البطولة الرباعية".

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