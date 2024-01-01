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الإثنين، 01-01-2024 11:02 ص

عموتة: مواجهة ماليزيا الأهم في مشوار كأس آسيا

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الوكيل الإخباري - أكد المغربي الحسين عموتة مدرب منتخب الأردن، أهمية لقاء ماليزيا في مستهل مشواره في بطولة كأس آسيا المزمع اقامتها في قطر منتصف شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.

وقال عموتة في تصريحات لوسائل الإعلام على هامش تدريب المنتخب الذي شهده ستاد عمان الدولي مساء الأحد، إن الفوز على ماليزيا يعد الأهم في مشوار النشامى بالتحدي الآسيوي.

وأوضح عموتة أن الفوز على ماليزيا وحصد النقاط الثلاث سيسهم في رفع الحالة المعنوية للمنتخب قبل مواجهة كوريا الجنوبية الصعبة ومن ثم البحرين.

وكشف أن المنتخب واجه العديد من التحديات يتقدمها عدم اكتمال صفوفه مع احتراف عدد من اللاعبين في الخارج.

ولفت إلى أن مباراة لبنان الودية كانت مفيدة رغم أن أرضية الملعب لم تكن مثالية.

وبين عموتة أن اكتمال صفوف منتخب الأردن قبل المواجهتين الوديتين أمام قطر واليابان سيهسم في رفع المزيد من جاهزية اللاعبين والوصول للحالة البدنية المأمولة.

وأكد عموتة أنه يطمح لإسعاد جماهير الكرة الأردنية من خلال السعي الجاد للوصول إلى أبعد نقطة في كأس آسيا.

وأضاف: "لن نفكر كثيرًِا إلى أين سنصل، بل سنفكر في كل مباراة على حدة وبما يعزز من منسوب التركيز وتحقيق المطلوب".


من جهة ثانية غاب عن التدريب 3 لاعبين بسبب نزلات البرد وهم أنس بني ياسين ومحمد أبو زريق ومهند أبو طه.

والتحق موسى التعمري بالتدريبات، فيما تواصل غياب يزن النعيمات حيث سيلتحق بتدريبات النشامى في قطر.

ويلتقي المنتخب الأردني غدًِا الإثنين المنتخب الأولمبي في لقاء ودي يقام على ستاد عمان قبل يوم من موعد التوجه إلى قطر.  

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