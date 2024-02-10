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السبت، 10-02-2024 11:04 م

عموتة : هذا سبب خسارة النشامى !

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الوكيل الاخباري -  قال المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، الحسين عموتة، السبت، إنّ ما وصل إليه "النشامى" هو مجهود يحسب للجميع.

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وأكّد عموتة، أن اللاعبين لم يكونوا بكامل تركيزهم في مباراة نهائي كأس آسيا 2023 التي خسرها "النشامى" اليوم ضد نظيره القطري 3-1 وحل وصيفا لبطل آسيا
وأشار عموتة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد المباراة، أن الفريق لم يكن بكامل تركيزه في الشوط الأول، بإضاعة فرص وسوء التمرير.


وبين أن توقيت ركلات الجزاء للمنتخب القطري كان صعبا، ولم يسمح بعودة المنتخب لتعديل النتيجة.


وأضاف: "أهنئ اللاعبين الذين كسبوا احترام وثقة الجميع، نظرا للتطور الذي أصاب الفريق في المرحلة الماضية، ونتمنى التوفيق لنا بالمرحلة المقبلة، كما هنأ المنتخب القطري بالفوز بالبطولة".


ولفت عموتة إلى أن مستوى المنتخب تحسن كثيرا في هذه المسابقة، مع ضرورة الحفاظ على هذا المستوى وتطويره مستقبلا، مفيدا بأن التزام اللاعبين مع أنديتهم يعزز من حظوظ بقاء المنتخب في مراكز متقدمة قاريا.

 

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