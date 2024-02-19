عموتة يكشف مصيره مع النشامى

الوكيل الإخباري - أعلن المدير الفني لمنتخب النشامى الحسين عموتة عن قرب رحيله عن الفريق بسبب ظروف عائلية صعبة يواجهها في المغرب.



في تصريحات تلفزيونية أكد عموتة أن عقده لا زال سارياً مع المنتخب الأردني حالياً، ولكنه أشار إلى أنه قرر الرحيل بعد مضي 3 أو 4 أشهر.



وقال عموتة: "صرحت بوجود ظروف عائلية صعبة في المغرب، وأنا بدأت أُناقش مسألة رحيلي عن منتخب النشامى.



وأضاف: قررت فعلاً الرحيل، ولكن ليس الآن، بل بعد فترة قصيرة نظرًا لمواجهتي لاكراهات تفرض تواجدي مع عائلتي في المغرب".



وتمكن عموتة خلال فترة تدريبه للمنتخب الأردني من قيادته إلى تحقيق إنجاز تاريخي ببلوغه نهائي كأس أمم آسيا لكرة القدم لأول مرة في تاريخ المشاركة الأردنية في هذه البطولة.

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