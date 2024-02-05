عموتة : ينبغي أن نتعذب ونقاتل لحسم تأهلنا

الوكيل الإخباري - عموتة في مؤتمر صحفي إلى أن لاعبي كوريا الجنوبية محترفون، ولن يتأثروا بالمجهود الذي بذلوه في مباراتي السعودية وأستراليا وسيكونون بكامل عافيتهم في مواجهة الغد.



وكشف عن أن التعمري غاب في اليومين الماضيين عن التدريبات الجماعية، لكنه خضع لتدريبات فردية وسيكون حاضرا للمشاركة في المباراة.



وأشار إلى أن الجانب البدني سيكون مهما في مباراة كوريا الجنوبية، منوها إلى أن هناك بعض التحديات الصعبة التي تواجههم وسيعملون على تلاشيها قدر الإمكان وبخاصة في ظل غياب علي علوان وسالم العجالين.



وأوضح: "هناك لاعبون لم يكونوا أساسيين بأنديتهم وكثرت الإصابات وبعض اللاعبين لم يظهروا بالشكل المطلوب، ومثل هذه البطولات بحاجة لجميع اللاعبين وليس فقط 11 لاعبًا".



وشدد عموتة على ضرورة اللعب بجماعية وتوزيع الجهد بين اللاعبين.



وقال: "ينبغي أن نتعذب ونقاتل لنحسم تأهلنا".



وأردف: "أنا لا أبالي بكلام الناس وأحاديث وسائل الإعلام، لدي الخبرة الكافية وأعمل على تجنب ظلم أي لاعب، وأعطي الجميع الفرصة التي يستحقونها، لذلك لا أبالي لما كان يقال قبل انطلاق بطولة آسيا".



وأكد أن الحماس والاندفاع والروح لا تعد أمورًا كافية، لأن المنافس لديه كل ذلك، مضيفا أن الأهم هو تطوير الجانب الذهني والتكتيكي، دون إغفال الجوانب الفنية التي تعد في غاية الأهمية كذلك.



وختم حديثه: "منتخب كوريا الجنوبية يعد خصما صعبا، ويمتلك الإمكانات الكبيرة الفنية والبدنية، ولكن لدينا طموح مشروع في التأهل والسعي للدفاع عن حظوظنا، ويجب أن نتحضر لكل السيناريوهات".

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