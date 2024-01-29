عوائد ضخمة لمباريات موسم الرياض

الوكيل الإخباري - كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، تركي آل الشيخ، عن عوائد تذاكر مباريات كأس موسم الرياض، التي ستقام على ملعب المملكة أرينا بدءا من اليوم الاثنين، ويشارك فيها الهلال والنصر السعوديان وإنتر ميامي الأمريكي .



وأعلن آل الشيخ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، عن بيع تذاكر مباريات الموسم مقابل 45 مليون ريال (12 مليون دولار)، بخلاف مبالغ الرعايات، وعدد من المساحات المؤجرة في ملعب المملكة أرينا.



ويلعب الهلال ضد إنتر ميامي بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، بطل كأس العالم 2022، في افتتاح الملعب اليوم الاثنين.



كما يحتضن "المملكة آرينا" مباراة النصر أمام إنتر ميامي، التي ستشهد المواجهة المرتقبة بين ميسي وكريستيانو رونالدو، نجم الفريق الأصفر، الخميس المقبل.



وتُختتم مباريات كأس موسم الرياض، بمواجهة من العيار الثقيل بين النصر والهلال، يوم 8 فبراير/شباط.

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