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الثلاثاء، 05-09-2023 01:58 م

عودة الحارس الأسطوري لمنتخب إيطاليا في منصب جديد

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الوكيل الإخباري -  أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تعيين الحارس الأسطوري جيانلويجي بوفون، في منصب جديد بمنتخب إيطاليا.

وقرر الاتحاد الإيطالي تعيين بوفون مديرا للمنتخب الأول، لمساعدة لوتشيانو سباليتي، المدير الفني الجديد.

وقال بوفون في مؤتمر صحفي: "أشكر الرئيس وعائلة الآزوري والمدرب على الثقة التي وضعوها فيّ.. تواجدي هنا يجعلني فخورا ويحفزني، ويجعلني رجلا سعيدا".

وأضاف: "أعود إلى بيئة أعتقد أنني أعرفها جيدا، ملخص دوري هو تقديم مساهمة صغيرة في الديناميكيات التي سنختبرها في المستقبل".

وبسؤاله، هل يعتبر نفسه أعظم حارس إيطالي، علق: "أنا آخر من يستطيع الإجابة، وآخر من يريد الإجابة عن هذه الأشياء، أعتقد أن زوف يظل الحارس التاريخي لمنتخب إيطاليا".

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