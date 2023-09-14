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الخميس، 14-09-2023 04:12 م

عودة النشامى من المعسكر الأوروبي فجر اليوم

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الوكيل الإخباري -  يعود وفد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم إلى العاصمة عمان، فجر اليوم الخميس بعد اختتام معسكره التدريبي في أوروبا.

وشهد المعسكر تعثر المنتخب الوطني أمام أذربيجان بالخسارة 1-2، في اللقاء الودي الذي جرى مساء الثلاثاء على ستاد دلغا أرينا في باكو.

وكان اللقاء الودي الأول للمنتخب الوطني ضمن تجمعه الحالي، شهد تعثره أمام النرويج 0-6 في اللقاء الذي أقيم في أوسلو مساء الخميس الماضي.

ويأتي المعسكر التدريبي في إطار تحضيرات النشامى للاستحقاقات الرسمية المقبلة وفي مقدمتها لتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والنهائيات الآسيوية 2027، ونهائيات كأس آسيا 2023.

يذكر أن قرعة الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والنهائيات الآسيوية 2027، وضعت المنتخب الوطني في المجموعة السابعة إلى جانب السعودية وطاجيكستان والفائز من مواجهة كمبوديا والباكستان.

في المقابل، حل المنتخب في المجموعة الخامسة لنهائيات كأس آسيا 2023، إلى جانب كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا، والتي تقام مطلع العام 2024 في قطر.

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