عودة تشواميني تتصدر تشكيل الريال المتوقع ضد فالنسيا

الوكيل الإخباري - ينتظر ريال مدريد، مساء اليوم الخميس، مواجهة هامة ضد فالنسيا، والمؤجلة من الجولة 17 من بطولة الليجا، والتي ستقام على ملعب "سانتياجو برنابيو".



ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الليجا برصيد 42 نقطة، بينما فالنسيا في المركز الرابع عشر برصيد 20 نقطة.



وسلطت صحيفة "ماركا" الإسبانية، الضوء على التشكيل المتوقع للميرنجي.



ومن الممكن عودة تشواميني للتشكيلة الأساسية للملكي، فيما سيتنافس فالفيردي ورودريجو على مركز الجناح الأيمن.



وستكون التشكيلة المتوقعة لريال مدريد، كالتالي:



حراسة المرمى: كورتوا.



الدفاع: ناتشو، ميليتاو، روديجر، كامافينجا.



الوسط: تشواميني، كروس، مودريتش.



الهجوم: فالفيردي، فينيسيوس، وبنزيما.



وعلى الجانب الآخر، متوقع أن تكون تشكيلة فالنسيا كالآتي:



حراسة المرمى: مامارداشفيلي.



الدفاع: فولكير، كومير، سينك، وجايا.



الوسط: يونس، ألميدا، كاستييخو، لينو، ولاتو.



الهجوم: كافاني.

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