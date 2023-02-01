عودة ثنائي ريال مدريد قبل مواجهة فالنسيا

الوكيل الإخباري - أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، استمرار غياب النمساوي دافيد ألابا، مدافع ريال مدريد، عن صفوف الميرنجي أمام فالنسيا



ويستعد ريال مدريد لملاقاة فالنسيا، غدا الخميس، على ملعب سانتياجو برنابيو، في لقاء مؤجل من الجولة 17 لليجا.



وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد واصل ألابا الغياب عن المران الجماعي لريال مدريد، بسبب إصابة في ساقه اليمنى، تعرض لها يوم 9 يناير/ كانون الثاني الماضي، ليتأكد عدم لحاقه بمواجهة فالنسيا.



وأضافت الصحيفة، أن الثنائي داني كارفاخال وأوريلين تشواميني، تعافيا تماما من الإصابة، وسيكونان تحت تصرف مدربهما كارلو أنشيلوتي، بداية من مباراة الغد.



فيما تدرب باقي أعضاء الفريق بشكل طبيعي، عن طريق القيام أولا ببعض تمارين التنشيط البدني، والانتقال لاحقا إلى التعامل مع الكرة.



ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا، برصيد 42 نقطة، بينما يأتي فالنسيا بالمركز 14، برصيد 20 نقطة.

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