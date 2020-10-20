عودة دوري الأبطال ،، تعرف على مباريات الليلة

الوكيل الإخباري _ تشهد ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 20-10-2020، عودة مباريات دوري أبطل أوروبا حيث ينطلق دور المجموعات لموسم 2020-21 بمباريات قوية للغاية، حيث يحل مانشستر يونايتد ضيفًا على باريس سان جيرمان في أقوى مباريات اليوم ويصطدم تشيلسي مع اشبيلية، ويحل يوفنتوس ضيفا على دينامو كييف الأوكراني، فيما يدخل برشلونة مهمة سهلة عندما يستضيف فرينكفاروزي المجري، إلى جانب مباراة الكونفدرالية الافريقية حيث يلعب بيراميدز مع حوريا كوناكري الغيني.



مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم



دينامو كييف الأوكراني ضد يوفنتوس الإيطالي – الثامنة الا خمس دقائق مساء - على قناة beIN SPORT HD 1



زينيت الروسي ضد كلوب بروج البلجيكي– الثامنة الا خمس دقائق مساء - على قناة beIN SPORT HD 2



تشيلسي الانجليزي ضد اشبيلية الاسباني– العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 2



رين الفرنسي ضد كراسنودار الروسي– العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 6



برشلونة الاسباني ضد فرينكفاروزي المجري – العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 3



لاتسيو الايطالي ضد بوروسيا دورتموند الألماني– العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 4



لايبزيج الألماني ضد باشاك شهير التركي– العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 5



باريس سان جيرمان الفرنسي ضد مانشستر يونايتد الانجليزي– العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 1



موعد مباراة الكونفدرالية الافريقية اليوم



بيراميدز المصري ضد حوريا كوناكري الغيني- العاشرة مساء- على قناة beIN SPORT HD 7







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المصدر : ملاعب

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