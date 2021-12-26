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الأحد، 26-12-2021 05:08 م

عودة محترف الوحدات السابق لدوري السلة !!

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا

عاد النجم السابق لفريق الوحدات لكرة السلة، السنغالي إبراهيما توماس للدوري الممتاز من بوابة الأرثوذكسي، والذي تعاقد معه بعد الإستغناء عن المحترف الجاميكي أندريان.اضافة اعلان


 
ويأتي التعاقد مع إبراهيما لتدعيم صفوف الفريق في بطولة الدوري الممتاز والتي تنطلق يوم الإثنين المقبل، حيث يسعى الفريق الأحمر لاستعادة اللقب الغائب منذ سنوات .

 

ورغم حصول رفاق المخضرم زيد عباس على المركز الثالث ببطولة كأس الأردن، خلف الأهلي البطل والوحدات الوصيف، إلا أن الفريق قدم مستويات جيدة وأبرز نفسه كمرشح فوق العادة للتتويج ببطولة الدوري.

 




 

 


 

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