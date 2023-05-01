غائب وحيد عن قائمة برشلونة أمام أوساسونا

الوكيل الإخباري - أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه لمباراة أوساسونا المقرر لها، غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإسباني



وشهدت اختيارات تشافي لموقعة أوساسونا غياب سيرجي روبيرتو بسبب الإصابة.



وجاءت قائمة برشلونة كاملة لمباراة الغد، كالتالي:



تير شتيجن - أراوخو - بوسكيتس - ديمبلي - بيدري - ليفاندوفسكي - أنسو فاتي - توريس - إيناكي بينا - كريستينسن - ماركوس ألونسو - ألبا - كيسي - دي يونج - رافينيا - كوندي - إريك جارسيا - بالدي - جافي - بابلو توريه - أرناو تيناس - لامين يامال.



يذكر أن برشلونة يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 79 نقطة، متفوقا على الوصيف ريال مدريد ب11 نقطة.



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